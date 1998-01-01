«Мальчик мой» — Пугачева шокирована скоропостижной смертью Децла

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Примадонна российской эстрады всегда симпатизировала тогда еще начинающему рэперу, а ее внук Никита Пресняков дружил с Кириллом Толмацким до последнего дня.

Фото: instagram @alla_orfey

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Умер рэпер Децл 19

Алла Пугачева после сообщений о скоропостижной смерти рэп-исполнителя и кумира целого поколения Децла (Кирилла Толмацкого — настоящее имя исполнителя) опубликовала в сети трогательный пост.

— Да что же такоей?! Мальчик мой, куда же ты ушел? — написала шокированная от трагической новости Примадонна, сопроводив пост фотографией еще юного певца в начале карьеры.

instagram @alla_orfey

Не секрет, певица, которая оказывала покровительство многим начинающим звездам на российской эстраде, симпатизировала творчеству и юного тогда Кирилла Толмацкого. В 2002 году гостям на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой» всем представил тогда еще супруг певицы Филипп Киркоров. Юный, но уже очень популярный, Децл исполнил песню «Сложите оружие».

Как сообщает сайт KP.RU, Толмацкий все эти годы дружил и с внуком Пугачевой Никитой Пресняковым. После сообщений о смерти рэп-исполнителя, он написал в своем блоге:

— До сих пор не могу поверить в произошедшее. Еще недавно Кирюха заходил ко мне в гости…

Пресняков вспомнил, что когда-то 11-летним мальчиком он затер до дыр альбом Децла «Кто? Ты» и выучил каждую строчку. Именно тогда принял для себя решение, что хочет стать рэпером и начал носить широкие джинсы и балахоны. А в 12 лет Кирилл привел его в школу брэйк-данса.

— Что же в мире происходит… — завершил пост риторической фразой Никита.

Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля через полчаса после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске. Предварительно, причина смерти — остановка сердца. Кумиру поколения было 35 лет. Слова скорби и соболезнований не перестают появляться в социальных сетях. Шокированы все — и поклонники, и знаменитости. Для многих он был частичкой их детства.

Пятый канал в память о Кирилле Толмацком подготовил большой материал о его творческом пути и о том, какой вклад он внес в развитие хип-хопа в России.

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