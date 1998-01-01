«Болтология»: в НИИ Вишневского не подтвердили слухи про операцию Пугачевой

Директор НИИ имени Вишневского прокомментировал слухи о том, что Алле Пугачевой сделали экстренную операцию в этом медучреждении. По словам Амирана Ревишвили, никакое хирургическое вмешательство певице не требовалось.

Глава научно-исследовательского института пояснил, что Алла Борисовна действительно посещала клинику в четверг, 21 февраля. Однако певица всего лишь прошла плановый осмотр, после чего отправилась по своим делам.

— Она прошла плановое обследование, прекрасно себя чувствует. Никаких операций не было, все это болтология, — сообщил Ревишвили.

Срочную операцию, которая якобы понадобилась Алле Пугачевой, отрицает и ее концертный директор — по словам женщины, артистка находится в отличном состоянии и не нуждается в помощи врачей.