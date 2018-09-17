Репортаж: Почему в России планируют создать реестр игроманов

Тех, у кого непреодолимая тяга к не спортивным, а просто к азартным играм могут внести в «черный» список.

Текст законопроекта есть у газеты «Известия». Реестр игроманов предложило ввести, как ни странно Министерство финансов. Идея в том, что люди с такой зависимостью могли бы сами написать на себя заявление и попросить не принимать у них ставки.

И это способ пусть не вылечиться, но сохранить семейный бюджет — подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в программе «Что? Где? Когда?» изучат компрометирующую Друзя запись.