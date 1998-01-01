Скончался журналист Андрей Попов

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Собственный корреспондент Гостелерадио ушел из жизни 21 февраля.

Фото: www.globallookpress.com

Не стало собственного корреспондента ВГТРК на Ближнем Востоке Андрея Попова. Мужчина скончался на 72 году жизни в четверг, 21 февраля.

— Не стало Андрея Евгеньевича Попова — замечательного журналиста, продюсера, человека, который почти полвека своей жизни отдал служению профессии; человека, который до последнего дыхания оставался верен своему долгу, который как никто знал этот огнеопасный, этот сложный регион. Умер мой друг, мой старший товарищ, мой коллега, у которого я учился, в том числе, отношению к профессии, к жизни, к людям, — цитирует сайт «Вестей» слова руководителя своего ближневосточного бюро.

Журналистика и Ближний Восток сочетались в жизни Попова с самого начала карьеры. Он работал корреспондентом и редактором в отделе радиовещания ГТРК на арабские страны, руководил отделением компании на Ближнем Востоке. Был главой корреспондентского пункта Центрального телевидения Египта, сам был собкором ВГТРК в этой стране.

Ранее Пятый канал сообщал о смерти именитого модельера Карла Лагерфельда.

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