Скончался журналист Андрей Попов

Не стало собственного корреспондента ВГТРК на Ближнем Востоке Андрея Попова. Мужчина скончался на 72 году жизни в четверг, 21 февраля.

— Не стало Андрея Евгеньевича Попова — замечательного журналиста, продюсера, человека, который почти полвека своей жизни отдал служению профессии; человека, который до последнего дыхания оставался верен своему долгу, который как никто знал этот огнеопасный, этот сложный регион. Умер мой друг, мой старший товарищ, мой коллега, у которого я учился, в том числе, отношению к профессии, к жизни, к людям, — цитирует сайт «Вестей» слова руководителя своего ближневосточного бюро.

Журналистика и Ближний Восток сочетались в жизни Попова с самого начала карьеры. Он работал корреспондентом и редактором в отделе радиовещания ГТРК на арабские страны, руководил отделением компании на Ближнем Востоке. Был главой корреспондентского пункта Центрального телевидения Египта, сам был собкором ВГТРК в этой стране.

Ранее Пятый канал сообщал о смерти именитого модельера Карла Лагерфельда.