Названа причина смерти Карла Легерфельда

Знаменитый модельер Карл Лагерфельд скончался от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Public.

18 февраля его госпитализировали в франко-американскую больницу на западе Парижа, где ночью он ушел из жизни. Известному на весь мир кутюрье было 85 лет.

Карл Лагерфельд — немецкий модельер, уроженец Гамбурга. В 1952 году переехал в Париж и посвятил всю жизнь миру моды. В 1974 была основана линия одежды — Karl Lagerfeld Impression. Долгие годы Лагерфельд был арт-директором модных домов Chanel и Fendi.