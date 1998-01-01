Названа причина смерти Карла Легерфельда

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Всемирно известный кутюрье был экстренно госпитализирован в больницу в Париже 18 февраля.

Фото, видео: instagram @pinchon.david

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Умер Карл Лагерфельд 4

Знаменитый модельер Карл Лагерфельд скончался от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Public.

18 февраля его госпитализировали в франко-американскую больницу на западе Парижа, где ночью он ушел из жизни. Известному на весь мир кутюрье было 85 лет.

Карл Лагерфельд — немецкий модельер, уроженец Гамбурга. В 1952 году переехал в Париж и посвятил всю жизнь миру моды. В 1974 была основана линия одежды — Karl Lagerfeld Impression. Долгие годы Лагерфельд был арт-директором модных домов Chanel и Fendi.

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Умер Карл Лагерфельд 4
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Скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд

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