Нештатная ситуация могла произойти при запуске спутника Egyptsat-А с Байконура

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Разгонный блок ракеты «Союз» отклонился от орбиты.

Фото, видео: Twitter @roscosmos, Пятый канал

При запуске ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат» с египетским спутником Egyptsat-A с космодрома Байконур могла возникнуть нештатная ситуация, передает РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные, полученные с разгонного блока «Фрегат», однако специалисты отмечают, что этом может быть ошибкой передачи. Сейчас он находится вне зоны видимости российских наземных пунктов приема информации.

Пресс-секретарь корпорации «Роскосмос» Владимир Устименко подтвердил Пятому каналу, что сейчас аппарат находится в «слепой зоне» и выйдет на связь через некоторое время. Отделение «Фрегата» произошло штатно, отметил Устименко.

По данным источника в ракетно-космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть при работе третьей ступени «Союза».

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