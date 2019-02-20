Эмили Ратаковски взбесила украинских фанатов, перепутав Незалежную с Россией

Американская модель Эмили Ратаковски снялась для украинской и японской обложек журнала Harper’s Bazaar и поспешила поделиться этой новостью со своими фанатами в Instagram. Только вот вместо восхищения модель вызвала у поклонников насмешки и негодование. Она перепутала Незалежную с Россией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Фев 2019 в 7:54 PST

— Harpers Bazaar Russia🇷🇺 and Harpers Bazaar Japan🇯🇵! — подписала Ратаковски снимок.

— Малыш, это разные страны! Ознакомься с учебником географии, — съязвил в комментариях один из пользователей.

— Ну как же так? Мировая знаменитость, называется… — расстроился другой.

— Послушайте, да какая ей разница? Снялась, гонорар получила, да до свидания, — заявил фанат.

Примечательно, что ни подобные комментарии в соцсетях, ни публикации в СМИ по поводу конфуза так и не заставили Эмили Ратаковски отредактировать публикацию.

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