Самарский губернатор отреагировал на выставленный у администрации гроб

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Дмитрий Азаров пообещал разобраться в незаконных действиях ритуальной конторы, помешавшей погребению покойника.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял меры по решению ситуации, вынудившей горожан оставить гроб с телом под окнами администрации. Об этом Азаров сообщил на своей странице в Twitter.

— Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае не захоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией, лично Ю. А. Рожину (Юрий Рожин — вице-губернатор Самарской области — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции — прим.ред.) жестко разобраться в произошедшем. Вся информация о случившемся будет представлена общественности, — написал губернатор в своем микроблоге.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что жительнице Самары из-за незаконных действий ритуальной компании не удалось похоронить гражданского мужа — сотрудники фирмы попросту не дали компании-конкуренту вырыть могилу. Тогда родственники скончавшегося мужчины решили привлечь внимание региональных властей к ситуации радикальным методом — выставив гроб с покойником у здания администрации.

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