Самарский губернатор отреагировал на выставленный у администрации гроб

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял меры по решению ситуации, вынудившей горожан оставить гроб с телом под окнами администрации. Об этом Азаров сообщил на своей странице в Twitter.

— Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае не захоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией, лично Ю. А. Рожину (Юрий Рожин — вице-губернатор Самарской области — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции — прим.ред.) жестко разобраться в произошедшем. Вся информация о случившемся будет представлена общественности, — написал губернатор в своем микроблоге.

Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией, лично Ю. А. Рожину жестко разобраться в произошедшем.

Вся информация о случившемся будет представлена общественности. — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 21 февраля 2019 г.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что жительнице Самары из-за незаконных действий ритуальной компании не удалось похоронить гражданского мужа — сотрудники фирмы попросту не дали компании-конкуренту вырыть могилу. Тогда родственники скончавшегося мужчины решили привлечь внимание региональных властей к ситуации радикальным методом — выставив гроб с покойником у здания администрации.