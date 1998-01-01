Фронт работ обозначен: Регионы задумались, как выполнить поручения президента РФ

Проблемы онкобольных глава государства изучил досконально после того, как в январе посетил детский хоспис в Петербурге, чтобы узнать обо всех трудностях. Это первое в России подобное учреждение, и опыт Северной столицы будет использоваться в других регионах. Вообще, не случайно Послание было адресовано именно Федеральному собранию, работать над реализацией надо депутатам и управленцам в каждом субъекте федерации, тем более, что многие вопросы должны решаться именно на местах.

Подробнее об этом в репортаже Дмитрия Зименкина.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Госдуме приступили к реализации Послания Путина Федеральному собранию.