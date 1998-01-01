В Госдуме приступили к реализации Послания Путина Федеральному собранию

Госдума приняла закон о медицинской паллиативной помощи, которая направлена на улучшение качества жизни безнадежно больных пациентов.

Только накануне в своем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил о необходимости, как можно скорее завершить работу над этим законопроектом. Принятый Госдумой документ предполагает, что помощь, включающая облегчение боли, создание достойных бытовых условий и психологическую поддержку, будет доступна в любом регионе, причем бесплатно.

— Задача и государства и всего общества — сделать так, чтобы человек достойно ушел из жизни с минимальными страданиями: и душевными, и телесными. Мы надеемся, что последующий нормативно-правовой акт правительства, который регламентирует взаимодействие между социальными структурами и структурами системы здравоохранения, позволит в комплексе оказывать необходимую помощь нашим гражданам, — прокомментировал нововведение глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов.

Напомним, что в январе 2019 года глава государства посетил детский хоспис в Петербурге, чтобы лично узнать обо всех проблемах в этой сфере. Конкретные поручения стали той частью послания президента, в которой говорится о вопросах лечения онкологических больных.

Быстро отреагировали в Госдуме и на слова президента о необходимости изменить порядок, по которому пенсии доводят до прожиточного минимума. Владимир Путин потребовал провести перерасчет.

— Уважаемые коллеги, вместе с регионами нам в кратчайшие сроки необходимо проработать вопрос о произошедшей несправедливой, как отметил президент, индексации пенсий, компенсировать те деньги людям, которые они недополучили, — обозначил дальнейшие задачи первый заместитель Председателя Госдумы, фракция «Единая Россия», Александр Жуков.

Придется поработать и над поправками в бюджет, чтобы реализовать предложения, которые прозвучали в Послании. Главное, что уловили уже все: времени на раздумья нет, надо действовать. Предложений от фракций ждут в течение недели — до 27 февраля, поэтому работа идет полным ходом.

— Президент обратил наше внимание — правительства и Федерального собрания — на то, что люди ждут решений сейчас, а не через шесть лет, когда реализуются нацпроекты. В том числе он дал ряд прямых поручений правительству, внес ряд конкретных предложений. Мы уже начали консультации. В частности, по вопросу пенсионного обеспечения уже вчера мы провели консультации с Министром труда Максимом Топилиным, — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, Андрей Исаев.

План реализации оглашенного Послания будет готов к 18 марта. Такое решение принято в Госдуме. Так что на проработку остается меньше месяца.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.