Видео: ВВС Балтфлота завершили тренировки по дозаправке самолетов в воздухе

Морская авиация Балтийского флота завершила плановые тренировки экипажей самолетов по дозаправке в воздухе. Всего было выполнено более 50 тренировочных полетов над Калининградской областью, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Балтфлота (ВВС БФ).

Отмечается, что летные упражнения проводились как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары самолетов Су-24М или истребителей Су-30СМ.

Тренировка по дозаправке является одним из самых сложных видов летной подготовки. К ней были допущены только опытные специалисты. Экипаж топливозаправщика Ил-78 поднимался в воздух с максимальной взлетной массой — около 200 тонн. Во время его полета каждому из самолетов передавалось не менее десяти тонн топлива.

Дозаправка в воздухе производилась по следующему алгоритму: пилоты приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, «контактировались» с конус-датчиком заправщика и далее выдерживали заданную дистанцию на протяжении всей дозаправки. Маневры выполнялись на высоте от двух до пяти тысяч метров, при скорости 550-600 километров в час.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ВВС БФ, примерно через полгода летный состав повторит данный вид тренировки.

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