Российские корабли взяли под наблюдение американские эсминцы в Балтийском море

Силы Балтфлота взяли на сопровождение корабли ВМС США. Речь идет об эскадренных миноносцах «Грейвли» и «Портер», которые вошли в южную часть Балтийского моря в понедельник 21 января.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

В сообщении говорится, что на борту американских военных кораблей находятся управляемые крылатые ракеты. С российской стороны наблюдение обеспечивают корветы «Бойкий» и «Сообразительный». Информация о нарушениях не поступала.

Ранее Пятый канал рассказывал об опасных маневрах американских и китайских военных кораблей.