Собаки напали на детей в подмосковном Зарайске

В городе Зарайске Московской области произошел несчастный случай — собаки напали на трех девочек от 11 до 13 лет, дети получили ссадины и ушибы. Происшествие случилось вечером 21 февраля на улице Виноградова, известно, что нападение прошло без укусов.

В результате происшествия пострадали три девочки — 11-летняя Дарья Н. получила ушиб и ссадину правого плеча, 13-летняя Валерия З. — ушиб и ссадину левого плеча и бедра, ее ровесница — Любовь А. — после встречи с агрессивными животными «заработала» ссадины правого предплечья, правой голени и грудной клетки слева. Подробности происшествия выясняются.

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