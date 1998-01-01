Охотника из Германии подстрелила собственная собака и тот лишился лицензии

, 9:15 Видео 46

Судья посчитал, что мужчина не производит впечатление человека, который сможет ответственно обращаться с оружием в будущем.

Фото: www.globallookpress.com

Немецкий охотник лишился лицензии на огнестрельное оружие, после того как его подстрелила собственная собака, сообщает DW. В 2016 году мужчина охотился недалеко от Дрездена и решил сделать перерыв. Он оставил заряженное ружье в машине, а сам вышел поговорить с прохожим. Внутри автомобиля находился пес охотника, который случайно задел курок и выстрелил из ружья в руку хозяину.

Охотника доставили в больницу и лишили права на ношение оружие, а также охотничьей лицензии. Мужчина с таким исходом не согласился и начал оспаривать решение в суде. 19 февраля стало известно, что суд Мюнхена отказал охотнику на восстановление документов, сославшись на то, что в Германии нельзя оставлять заряженное оружие в машине.

Судья также посчитал, что мужчина не является образцом ответственности, и не застрахован от повторения подобных случаев в будущем. Любитель охоты намерен снова обжаловать решение суда.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании «элитных» браконьеров в Тюмени.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

9:56
«А, кстати, где мячи?»: «Зенит» показал Андрея Аршавина в роли тренера — видео
9:48
Жительница Узбекистана обвинила певицу Азизу в похищении мужа и ребенка
9:34
Какие услуги пользуются наибольшим спросом у россиян
9:29
Пассажиры смогут следить за своим багажом в аэропортах онлайн
9:15
Охотника из Германии подстрелила собственная собака и тот лишился лицензии
8:53
Отец потерявшегося в «Лосином острове» мальчика поведал о странностях его матери
8:40
«Как брат и сестра»: — Экс-муж Равшаны Курковой назвал настоящую причину развода
8:27
Бывший глава НАТО предсказал Белоруссии войну и аннексию
8:15
В Хабаровском крае обнаружили древние нанайские рукописи
7:59
Отправляясь на Марс, не забудьте справиться о погоде
7:51
Более 120 тысяч военнослужащих России написали военно-исторический диктант
7:42
Лайфхак: Как сделать обувь непромокаемый — видео
7:33
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло под Уссурийском — видео
7:28
Соратник Трампа назвал «наитупейшей идеей» его решение вывести войска из Сирии
7:15
В Москве желтый уровень опасности — ожидаются метель, мороз и гололед
7:13
Видео: Хитрости приготовления отменной ухи
7:03
Певец Рома Жуков бросил жену с шестью детьми и уехал с новой избранницей в Сочи
7:01
21 февраля — годовщина кровавой кульминации Майдана
6:59
В школе Петербурга, где после прививки стало плохо детям, выявлены нарушения
6:50
Госдума обсудит предложение о наследовании пенсий

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама