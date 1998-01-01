Охотника из Германии подстрелила собственная собака и тот лишился лицензии

Немецкий охотник лишился лицензии на огнестрельное оружие, после того как его подстрелила собственная собака, сообщает DW. В 2016 году мужчина охотился недалеко от Дрездена и решил сделать перерыв. Он оставил заряженное ружье в машине, а сам вышел поговорить с прохожим. Внутри автомобиля находился пес охотника, который случайно задел курок и выстрелил из ружья в руку хозяину.

Охотника доставили в больницу и лишили права на ношение оружие, а также охотничьей лицензии. Мужчина с таким исходом не согласился и начал оспаривать решение в суде. 19 февраля стало известно, что суд Мюнхена отказал охотнику на восстановление документов, сославшись на то, что в Германии нельзя оставлять заряженное оружие в машине.

Судья также посчитал, что мужчина не является образцом ответственности, и не застрахован от повторения подобных случаев в будущем. Любитель охоты намерен снова обжаловать решение суда.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании «элитных» браконьеров в Тюмени.