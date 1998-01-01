Самолет повредил фюзеляж при посадке во Внуково

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Воздушное судно уходило на второй круг и задело хвостом искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Самолет повредил фюзеляж во время посадки 21 февраля в московском аэропорту Внуково. Boeing-737-800 совершал заход на второй круг и, при сдвиге ветра, задел хвостом покрытие взлетно-посадочной полосы. Изначально экипаж не заметил касания и второй раз зашел на посадку.

На послеполетном осмотре комиссия обнаружила повреждение фюзеляжа и обогревательного сливного насадка. Осмотр взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не выявил, также было проведено медосвидетельствование экипажа.

Представитель авиакомпании «Победа» Елена Аттикова прокомментировала ситуацию с поврежденным фюзеляжем.

— На самолете существует специальный резиновый ограничитель. Он создан для защиты фюзеляжа. Никакой речи об угрозе безопасности полетов нет. Уже сегодня самолет буде введен в коммерческую эксплуатацию, — сообщила Аттикова.

Ранее Пятый канал сообщал, что в небе над Внуково чуть не столкнулись два самолета.

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