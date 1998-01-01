Самолет повредил фюзеляж при посадке во Внуково

Самолет повредил фюзеляж во время посадки 21 февраля в московском аэропорту Внуково. Boeing-737-800 совершал заход на второй круг и, при сдвиге ветра, задел хвостом покрытие взлетно-посадочной полосы. Изначально экипаж не заметил касания и второй раз зашел на посадку.
На послеполетном осмотре комиссия обнаружила повреждение фюзеляжа и обогревательного сливного насадка. Осмотр взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не выявил, также было проведено медосвидетельствование экипажа.
Представитель авиакомпании «Победа» Елена Аттикова прокомментировала ситуацию с поврежденным фюзеляжем.
Ранее Пятый канал сообщал, что в небе над Внуково чуть не столкнулись два самолета.