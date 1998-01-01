Путин поручил Кириенко обсудить с экспертами поддержку музыки в России

Владимир Путин поручил первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко организовать обсуждение, посвященное поддержке музыки в России.

Администрация Кремля должна будет собрать экспертный совет по государственной поддержке популярной музыки, в том числе молодежной, сообщает Интерфакс.

План предстоящих мероприятий должен быть представлен президенту до 1 сентября. Поручение было утверждено по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы.