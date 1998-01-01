Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Распоряжение о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы подписал президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован в четверг, 21 февраля, на официальном сайте правовой информации.
Согласно указу, сборы продлятся два месяца. Призванные на них граждане будут направлены в
В документе отмечается, что сборы необходимо организовать в согласованные с органами исполнительной власти регионов сроки. Исключением являются проверочные сборы — время их проведения назначает Министерство обороны РФ.
Задачи по четкому выполнению всех необходимых мероприятий возложены на правительство РФ и региональные власти.
Дата проведения сборов в документе не уточняется.
Ранее канал сообщал, что около 300 призывников со всей России отправились служить в научные роты.