У чиновников есть неделя на то, чтобы решить проблему с косатками, которые сейчас содержатся, в так называемой «китовой тюрьме», в Приморье. Такое поручение Министерству природы и Минсельхозу дал Владимир Путин в пятницу, 22 февраля.

Генпрокуратура, в свою очередь, должна проверить законность содержания животных в бухте Средняя. Ранее там уже были выявлены многочисленные нарушения, а накануне еще и пропала одна из косаток.

Уже возбуждено два уголовных дела за незаконную добычу водных биоресурсов и за жестокое обращение с животными. Они на контроле в Генпрокуратуре и Следственном комитете России. Чем они закончатся, пока неизвестно, так же, как и то, доживут ли до вердикта главные пострадавшие — морские млекопитающие.

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Ранее Пятый канал сообщал, что из «китовой тюрьмы» в Приморье исчезла косатка. Зоозащитники, которые следят за ситуацией, считают, что она погибла.