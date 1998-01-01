Побег из «китовой тюрьмы»? : Куда делась косатка из бухты Средняя — репортаж

, 17:59 Эфирная новость 9

Следственные органы возбудили уголовные дела за незаконную добычу водных биоресурсов и за жестокое обращение с животными.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

У чиновников есть неделя на то, чтобы решить проблему с косатками, которые сейчас содержатся, в так называемой «китовой тюрьме», в Приморье. Такое поручение Министерству природы и Минсельхозу дал Владимир Путин в пятницу, 22 февраля.

Генпрокуратура, в свою очередь, должна проверить законность содержания животных в бухте Средняя. Ранее там уже были выявлены многочисленные нарушения, а накануне еще и пропала одна из косаток.

Уже возбуждено два уголовных дела за незаконную добычу водных биоресурсов и за жестокое обращение с животными. Они на контроле в Генпрокуратуре и Следственном комитете России. Чем они закончатся, пока неизвестно, так же, как и то, доживут ли до вердикта главные пострадавшие — морские млекопитающие.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что из «китовой тюрьмы» в Приморье исчезла косатка. Зоозащитники, которые следят за ситуацией, считают, что она погибла.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:59
Побег из «китовой тюрьмы»? : Куда делась косатка из бухты Средняя — репортаж
17:47
Видео: Японский зонд «Сокол-2» совершил успешную посадку на астероид Рюгу
17:37
Минтруд озвучил расходы на повышение пособий семьям с детьми-инвалидами
17:31
«Откачала методистка»: мать повисшей на площадке детсада девочки об инциденте
17:19
Последний праздник: Нибиру приблизится к Земле 23 февраля — уфологи
17:07
Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии на 2% с 1 апреля
16:58
Дюков: Ситуация с Кокориным и Мамаевым наносит серьезный урон российскому футболу
16:43
Видео: Благотворительный турнир по мини-футболу стартовал в Петербурге
16:38
В Польше 29 советских солдат лишили почетных званий
16:28
Самопожертвование и героизм: военные о главных качествах русского солдата
16:25
Столкновение круизных лайнеров в порту Буэнос-Айреса попало на видео
16:16
«Слякотно и грязно»: Камиль Ларин пожаловался на непредсказуемую погоду в Сибири
15:57
Поездка в США обошлась Меган Маркл в 500 тысяч долларов
15:51
«Потерявшую» сына в «Лосином острове» мать арестовали на 2 месяца
15:41
МИД РФ: США готовят провокацию в Венесуэле на 23 февраля
15:33
Госпитализирован народный художник РФ Борис Диодоров
15:22
«Он меня сбил с ног»: Сотрудник метро рассказал о нападении агрессивного безбилетника
15:09
Шокирующие кадры: ребенок повис на лестнице на игровой площадке детского сада
14:52
Пассажиров «Сапсана» пересадили в другие вагоны из-за разбитого градусника
14:45
Врач из Евпатории устроил стрельбу после ссоры с коллегой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама