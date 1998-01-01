Репортаж: Что ответили власти Германии на обвинения в выплате «гитлеровских» пенсий

Приспешников Гитлера в Европе славят все охотнее. Еще один скандал разгорелся в Бельгии. Власти проводят проверку провокационной информации, которая появилась в СМИ: бывшие пособники нацистов получают «гитлеровскую пенсию». Деньги немалые: в среднем 1200 евро. Живут припеваючи и совсем не скрывают своего теплого отношения к Адольфу Гитлеру.

Возмутительная история облетела весь мир. Теперь миллионы людей просят призвать Германию к ответу.

Немецкие «левые», чьи взгляды традиционно антифашистские, вполне допускают, что даже не десятки и сотни, а тысячи бывших пособников нацистов больше полувека сидели у послевоенной Германии на «иждивении».

Бельгийскую сторону особенно возмущает то, что вероятные получатели «немецких» пенсий не платили налоги с этих неслыханных надбавок.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ране Пятый канал рассказал о размере «гитлеровских пенсий».