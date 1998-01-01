Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий

, 5:28 Видео 296

«За лояльность, верность и послушание» Германия до сих пор выплачивает пособия бывшим нацистам.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Зарубежные СМИ обнародовали информацию о получателях так называемых «гитлеровских» пенсий. Несмотря на падение Третьего рейха, приспешники фюрера по сей день продолжают пользоваться денежным вознаграждением «за лояльность, верность и послушание».

Дело в том, что ФРГ, ставшая после 1949 года правопреемником Третьего рейха, взяла на себя, в том числе, и обязательство выплачивать пенсии нацистам. Данное обещание своим сторонникам еще в 1941 году дал Адольф Гитлер.

По данным газеты De Morgen, в настоящее время размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от почти 32 тысяч рублей до 95,5 тысячи). Издание также сообщило, что в Бельгии, к примеру, такое пособие получают 27 жителей страны. Все они — бывшие нацисты, служившие в СС.

Между тем, бельгийские парламентарии озадачились вопросом отчислений налогов с пенсий нацистов в государственную казну, до этого ни разу не производившихся. Депутаты Палаты представителей уже выступили с резолюцией, в которой призвали урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Черном море найден «потерянный флот Гитлера».

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

6:13
Леди Гага и Кристиан Карино разорвали свою помолвку
5:58
Масштабный сбой произошел в работе Skype по всему миру
5:40
«Что со мной?»: Ольга Бузова утратила работоспособность — фото
5:28
Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий
5:15
Тигрица Марта готовится сменить мать в балете «Спартак» — видео
5:01
Видео: Волочкова требует с бывшего мужа 100 миллионов рублей
4:46
Самолет F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров — СМИ
4:30
Заложники бесхозяйственности: В Ангарске в многоэтажных домах не работают лифты
3:31
Видео: Суперлуние засняли в испанской Консуэгре к югу от Мадрида
2:35
Долгая дорога домой: В Сирии открылся еще один гуманитарный коридор для беженцев
1:59
Занятия в нескольких корпусах университета ИТМО Петербурга отменены до 7 марта
1:31
Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США
0:58
Названы главные претенденты на роль Джеймса Бонда
0:53
«Ливерпуль» и «Бавария» оформили ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
0:46
Ученые назвали наиболее уязвимую для гриппа категорию людей
0:29
Звезда «Ночного дозора» обвиняет экс-бойфренда в краже ценностей и документов
0:15
Стало известно какие газеты и журналы читает Владимир Путин
23:59
Достанутся ли миллионы империи Лагерфельда его кошке по прозвищу «Капусточка»?
23:47
Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
23:31
Видео: Дженнифер Лопес обучается танцу на пилоне ради роли в новом фильме

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей одного из самых престижных фестивалей Best Experience Marketing Awards

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

5-tv.ru

Реклама