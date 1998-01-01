Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий

Зарубежные СМИ обнародовали информацию о получателях так называемых «гитлеровских» пенсий. Несмотря на падение Третьего рейха, приспешники фюрера по сей день продолжают пользоваться денежным вознаграждением «за лояльность, верность и послушание».

Дело в том, что ФРГ, ставшая после 1949 года правопреемником Третьего рейха, взяла на себя, в том числе, и обязательство выплачивать пенсии нацистам. Данное обещание своим сторонникам еще в 1941 году дал Адольф Гитлер.

По данным газеты De Morgen, в настоящее время размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от почти 32 тысяч рублей до 95,5 тысячи). Издание также сообщило, что в Бельгии, к примеру, такое пособие получают 27 жителей страны. Все они — бывшие нацисты, служившие в СС.

Между тем, бельгийские парламентарии озадачились вопросом отчислений налогов с пенсий нацистов в государственную казну, до этого ни разу не производившихся. Депутаты Палаты представителей уже выступили с резолюцией, в которой призвали урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Черном море найден «потерянный флот Гитлера».