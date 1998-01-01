Видео: Японский зонд «Сокол-2» совершил успешную посадку на астероид Рюгу

, 17:47 Эфирная новость 16

Сразу после посадки зонд собрал поднявшийся песок и образцы породы. Ученые надеются найти на них следы воды и органических веществ, это поможет понять тайну зарождения жизни во Вселенной.

Фото, видео: Пятый канал

Выстрелы в космосе раздались в пятницу, 22 февраля. И это не «Звездные войны», а научный эксперимент. Японский зонд «Сокол-2» совершил посадку на астероид Рюгу — где-то между Землей и Марсом.

Причем произошло это практически вслепую. Операторы с Земли не могли управлять процессом из-за огромного расстояния в 340 миллионов километров. Попасть в цель и не разбиться об острые скалы аппарату помог маяк, отражающий солнечный свет. Устройство было заранее сброшено в нужный район — на сравнительно ровную площадку диаметром всего шесть метров у экватора астероида.

Сразу после посадки зонд выстрелил в почву металлическими пулями и собрал специальным пылесосом поднявшийся песок и образцы породы. Ученые надеются найти на них следы воды и органических веществ, это поможет понять тайну зарождения жизни во вселенной. Зонд уже вылетел обратно — на орбиту астероида. На Землю он вернется, если все пойдет по плану, в 2020 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что ракета Falcon 9 с разведывательным спутником успешно стартовала в США.

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