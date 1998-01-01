Видео: Ракета Falcon 9 с разведывательным спутником успешно стартовала в США

Частная ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал в 22 февраля, доставила в космос индонезийский спутник связи, израильский лунный посадочный модуль с луноходом, а также зонд-разведчик ВВС США. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Позже появилась информация, что первая ступень Falcon 9 совершила мягкую посадку на океанскую платформу у побережья Флориды. Это был уже третий полет ракеты тяжелого класса, которую разработала команда Илона Маска.

Интерфакс сообщает, что израильский модуль «Берешит» пробудет на орбите около 2,5 месяцев прежде чем запустит двигатели и полетит к Луне. Высадка на поверхность намечена на 11 апреля 2019 года.

Ранее Илон Маск заявил, что его ракетный двигатель побил рекорд российского РД-180.