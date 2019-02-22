Что такое сексуальность? Жена Сергея Жукова поразила поклонников откровенным фото

, 21:55 Фото 461

Регина Бурд показала фигуру во всей красе на новом фото в Instagram, дополнив публикацию размышлениями о сексуальности и возрасте.

Фото: Instagram @burdregina

Жена лидера популярной группы «Руки вверх» Регина Бурд взбудоражила пользователей сети. В своем Instagram бывшая солистка группы «Сливки» разместила откровенное фото в облегающем нижнем белье. К своим фанатам девушка обратилась с провокационным вопросом.

— Что такое сексуальность? А есть ли у нее возраст? Лет 25 назад я бы сказала, что она зависит от длины юбки. Сегодня все иначе, — подписала публикацию Бурд.

 
 
 
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Что такое сексуальность? А есть ли у неё возраст? Лет 25 назад я бы сказала, что она зависит от длины юбки. Сегодня всё иначе. Сексуальность это не что-то внешнее…Это энергия, что-то, что нельзя пощупать, но можно почувствовать. Сексуальность не зависит от возраста! Наоборот, с возрастом она приобретает другой характер. Уже не кричит о себе, не выражается приторным парфюмом и толстым слоем вычурности… Она загадочная, томная, молчаливая… Что для вас сексуальность?

Публикация от  Регина Бурд (@burdregina)

Откровенный снимок супруги Жукова вызвал восхищение подписчиков. Юзеры осыпали девушку комплиментами и стали рассуждать, что для них значит «сексуальность».

— Регина, как всегда, великолепная.

— Регина, Вы просто красивая, сексуальная, милая, очень Вас обожаю.

— Сексуальность — это эротические фантазии человека, которые он хочет воплотить в реальность.

— Все относительно. Сексуальность в глазах смотрящего. Вот и все.

— Скажу одним словом: химия. Ведь для кого-то мы сексуальны, а кто-то пройдет мимо, не задерживая взгляд, — делились комментаторы.

Впрочем, Регина Бурд редко балует поклонников откровенными снимками. Ее страницу заполонили фотографии с супругом Сергеем Жуковым. Своим подписчикам она явно дает понять, что счастлива в браке музыкантом, и все свободное время проводит с любимым мужем и детьми.

Ранее Пятый канал сообщал, что снимки обнаженной Марьяны Ро попали в сеть.

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