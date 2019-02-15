Фото: Снимки обнаженной Марьяны Ро попали в сеть

Снимки обнаженной Марьяны Рожковой, известной в сети под псевдонимом Марьяна Ро, стали достоянием общественности после поступления в продажу мартовского номера мужского журнала Maxim. Пару фотографий на своей страничке в Instagram опубликовала и сама 19-летняя звезда YouTube. На снимках девушка позирует в сексуальном нижнем белье, игриво задирает юбку и прикрывает обнаженную грудь руками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Женские тела прекрасны ♡✧☾ Любите себя Публикация от 𝕸𝖆𝖗𝖞𝖆𝖓𝖆 𝕽𝖔 (@maryanaro) 14 Фев 2019 в 11:31 PST

В интервью для журнала Maxim девушка также рассказала о своем первом предпринимательском опыте и романтических отношениях. На страницах мартовского номера также опубликована полная версия беседы. Ожидается, что в ней Марьяны расскажет об отношениях с видеоблогером Ивангаем и рэпером Face. Об этом сообщает сайт UAportal.

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