Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram забавную фотографию из отпуска в тайском Пхукете, пишет «Телепрограмма».
В кадре телезвезда позирует в купальнике на фоне живописного пейзажа, а ее супруг — бизнесмен Курбан Омаров — падает в бассейн.
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— Реакция мужа, когда жена выставила фото в купальнике, — подписала фотографию Бородина.
Подписчиков Ксении очень развеселила публикация.
— Это фото, как раз из серии неважно кто на заднем плане!
— Такой кадр поймать еще надо :)
— Интересное, красивое с изюминкой фото
— Живые фотки это очень здорово
— Самая шедевральная фотка за сегодня в инсте, — гласили многочисленные комментарии.
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