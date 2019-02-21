Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram забавную фотографию из отпуска в тайском Пхукете, пишет «Телепрограмма».

В кадре телезвезда позирует в купальнике на фоне живописного пейзажа, а ее супруг — бизнесмен Курбан Омаров — падает в бассейн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 21 Фев 2019 в 12:40 PST

— Реакция мужа, когда жена выставила фото в купальнике, — подписала фотографию Бородина.

Подписчиков Ксении очень развеселила публикация.

— Это фото, как раз из серии неважно кто на заднем плане!

— Такой кадр поймать еще надо :)

— Интересное, красивое с изюминкой фото

— Живые фотки это очень здорово

— Самая шедевральная фотка за сегодня в инсте, — гласили многочисленные комментарии.

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