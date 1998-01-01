Организаторы назвали главный поединок первого для Санкт-Петербурга турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В поединке сойдутся российский боец Александр Волков и голландский ветеран промоушена Алистар Оверим, сообщается на официальной странице UFC в Twitter.

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге UFC, его соперник — на шестом месте. Свой предыдущий поединок Волков проиграл Деррику Льюису в октябре 2018 года, Оверим же нокаутировал российского бойца Сергея Павловича.

Ранее Пятый канал публиковал момент, когда Волков нокаутировал бразильца Вердума.