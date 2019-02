Организаторы назвали главный поединок первого для Санкт-Петербурга турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В поединке сойдутся российский боец Александр Волков и голландский ветеран промоушена Алистар Оверим, сообщается на официальной странице UFC в Twitter.

Your #UFCStPetersburg main event!



🇷🇺 @AlexDragoVolkov defends home soil against 🇳🇱 @AlistairOvereem on April 20! pic.twitter.com/mAkopX5iEX