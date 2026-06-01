ВМС Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане
По словам Эммануэля Макрона, операцию провели в открытом море при поддержке партнеров, включая Великобританию.
Фото: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN/ТАСС
Военно-морские силы Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.
По словам французского лидера, операция прошла утром в открытом море. В ней участвовали несколько партнеров Парижа, в том числе Великобритания.
«ВМС Франции вчера утром задержали новый танкер. <…> Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию», — написал Макрон.
Президент Франции также заявил, что судно якобы прибыло из России. По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, танкер «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Балтийском море шведская береговая охрана произвела задержание грузового судна.
Речь идет о сухогрузе Caffa, который следовал под флагом Гвинеи. Маршрут судна пролегал из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург. Задержание произошло у южного побережья Швеции, в акватории неподалеку от Треллеборга.
