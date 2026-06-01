ВМС Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 69 0

По словам Эммануэля Макрона, операцию провели в открытом море при поддержке партнеров, включая Великобританию.

ВМС Франции захватили танкер Тагор в Атлантическом океане

Фото: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военно-морские силы Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

По словам французского лидера, операция прошла утром в открытом море. В ней участвовали несколько партнеров Парижа, в том числе Великобритания.

«ВМС Франции вчера утром задержали новый танкер. <…> Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию», — написал Макрон.

Президент Франции также заявил, что судно якобы прибыло из России. По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, танкер «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Балтийском море шведская береговая охрана произвела задержание грузового судна.

Речь идет о сухогрузе Caffa, который следовал под флагом Гвинеи. Маршрут судна пролегал из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург. Задержание произошло у южного побережья Швеции, в акватории неподалеку от Треллеборга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:16
«Только этого не хватало»: отменит ли Сербия безвизовый режим с Россией
9:03
Что обязаны делать все арендодатели: инструкция по безопасной сдаче квартиры
9:00
Лионель Месси — поклонник чая мате: как правильно пить этот напиток
8:47
ВМС Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане
8:30
Офисная ловушка: как сидячая работа повышает риск проблем с сердцем
8:23
«Граждане-уголовнички, приступим к делу»: как снимали фильм «Место встречи изменить нельзя»

Сейчас читают

Стало известно, несут ли синоптики ответственность за неточные прогнозы погоды
Падение в пустоту: почему тело резко дергается перед засыпанием
Сердце может восстановиться после инфаркта: какие методы уже помогают пациентам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео