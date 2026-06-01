ВМС Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане

Военно-морские силы Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

По словам французского лидера, операция прошла утром в открытом море. В ней участвовали несколько партнеров Парижа, в том числе Великобритания.

«ВМС Франции вчера утром задержали новый танкер. <…> Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию», — написал Макрон.

Президент Франции также заявил, что судно якобы прибыло из России. По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, танкер «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Балтийском море шведская береговая охрана произвела задержание грузового судна.

Речь идет о сухогрузе Caffa, который следовал под флагом Гвинеи. Маршрут судна пролегал из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург. Задержание произошло у южного побережья Швеции, в акватории неподалеку от Треллеборга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС