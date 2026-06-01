«Только этого не хватало»: отменит ли Сербия безвизовый режим с Россией

Александра Якимчук
Некоторые политические элиты этого государства нацелены на сближение с Западом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Депутат Станоевич: Сербия далека от отмены безвизового режима с Россией

Сербия, несмотря на обсуждение вопроса отмены безвизового режима с Россией, в действительности далека от этого шага. Об этом «Известиям» заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Из-за сближения с Западом и потенциальной возможности вступления в Евросоюз (ЕС) Сербия рассматривает возможность отмены безвизового режима с Россией. Это одно из требований Брюсселя.

«Я считаю, что мы далеко от вступления (в ЕС. — Прим. ред.) и от отмены визового режима, потому что властям в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения», — отметил Станоевич.

Он уточнил, что некоторые представители власти страны заявляли: отмена безвиза будет принята до 2026 года. Окончательно все условия ЕС должны быть выполнены за полгода до вступления в него. А спикер парламента Сербии Ана Брнабич сказала, что отношения Белграда и Москвы не являются братскими.

Однако с этим согласны не все, а лишь часть сербской элиты, подчеркнул посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он добавил, что это государство ведет сбалансированный многовекторный курс. Да и сербское общество хорошо знакомо с «двойными стандартами» Запада, что способствует скептицизму в его сторону.

Безвизовый режим между двумя государствами действует с 2009 года. Россияне могут находиться на территории Сербии до 30 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, администрация президента Сербии не рассматривает возможность введения санкций против России. Это провоцирует постоянное давление со стороны остальных стран Европы, но менять свою позицию Белград не планирует.

