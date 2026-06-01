Блогер Артем Чекалин просит об отмене приговора

Бывший супруг блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем Чекалин, осужденный по делу о выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам, просит отменить назначенный ему приговор и полностью оправдать. Об этом 5-tv.ru заявил его адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, в следственном изоляторе блогер ведет себя спокойно и проводит время за чтением литературы. Никаких жалоб на условия содержания он не высказывает. Еще в апреле сторона защиты и сам Чекалин подали апелляционные жалобы на приговор. Сейчас осужденный находится в столичном СИЗО «Бутырка».

Ранее, 13 апреля, суд приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. Сразу после оглашения приговора защита заявила о намерении его обжаловать. Позже было обнародовано записанное до суда видеообращение, в котором Чекалин настаивает на своей невиновности.

Ранее супруги Чекалины стали фигурантами громкого дела о неуплате налогов на сумму более 311 миллионов рублей. Однако позже они полностью погасили задолженность перед бюджетом, и уголовное преследование по налоговой статье было прекращено. Тем не менее в отношении Артема возбудили новое дело — о незаконном выводе денег в ОАЭ с использованием поддельных документов, которое и привело к обвинительному приговору.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Артем Чекалин получил семь лет колонии и 194 миллиона штрафа за валютные махинации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.