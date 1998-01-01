Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю

, 15:00 Эксклюзивное интервью 29

Профессиональный астролог Лилия Любимова рассказала Пятому каналу, в каких сферах деятельности ждет успех каждого представителя знака зодиака.

Фото, видео: Пятый канал

Астролог Лилия Любимова составила подробный прогноз для всех знаков зодиака на наступающую неделю специально для Пятого канала. Она отметила, что последние зимние и первые весенние дни лучше всего провести в работе и учебе — уже с 6 марта Меркурий перейдет в ретроградное движение, а это, предупреждают астрологи, знаменует непростой период для подобных занятий.

Сконцентрироваться на своих рабочих задачах стоит Овнам. Звезды подчеркивают — именно на своих. Не берите на себя ничего сверх порученного лично вам — позвольте коллегам выполнять их работу самостоятельно. И, что особенно важно — воздержитесь от раздачи советов.

Тельцы на грядущей неделе ощутят невероятный прилив сил. Если вы планировали провести реорганизацию в какой-либо из сфер своей жизни — самое время заняться этим.

Особенно важно провести неделю максимально насыщенно в рабочем плане Близнецам. Астролог отмечает, что период с 25 февраля по 3 марта — то самое время, когда излишнее усердие в труде пойдет вам только на пользу. Звезды рекомендуют буквально не щадить собственных сил — задержавшись в офисе на грядущей неделе, вы создадите хороший задел на будущее.

Ракам неделя сулит успех в рабочих и учебных вопросах. Если вы давно планировали выучить иностранный язык или попробовать себя в рукоделии — беритесь за это смело.

Для Львов звезды оставили предупреждение: следите за здоровьем спины. Представителям знака не стоит забывать в трудовом пылу о том, что сидение за компьютером продолжительное время негативно сказывается на спинных мышцах и позвоночнике. Лучше всего постараться включить в ежедневные планы и сеанс массажа.

Неукоснительно следовать общей тенденции недели важно Девам — проведите время в труде и обучении. Вашим оружием на этой неделе станет деликатность — осторожный, ненавязчивый подход к коллегам и членам семьи позволит вам без труда получить желаемое.

Весам звезды советуют не бросать то, что было начато на прошлой неделе. Если вы взялись за реализацию какого-то проекта — продолжайте заниматься им и сейчас, несмотря ни на что. Согласно астрологическому прогнозу, период с 25 февраля по 3 марта идеально подойдет для обновления весеннего гардероба.

Скорпионы на следующей неделе сконцентрируют свое внимание на личной жизни. Звезды этому благоволят — никаких серьезных задач в профессиональной сфере не предвидится. Уделите время своей второй половине, а если ее нет — неделя прекрасно подходит для поиска Того Самого Человека.

Затянуть пояса придется Стрельцам. Как бы ни любили представители этого знака жить на широкую ногу, в ближайшее время лучше избегать ненужных трат — импульсивные вложения с высокой вероятностью могут оказаться бессмысленными и бесполезными. Также Стрельцам стоит быть внимательными при подписании официальных документов.

Козероги могут посвятить время долгосрочному планированию — например, подумать об отпуске. Если на этой неделе приглянется какой-то конкретный рейс или отель — можете со спокойной душой оплачивать бронь.

Водолеям на этой неделе стоит привести в порядок финансы. Оплатите скопившиеся квитанции, погасите задолженности. Для успеха в денежных делах астролог рекомендует приобрести новый кошелек.

Рыбам лучше сосредоточиться на мелких рутинных делах. Дайте бой прокрастинации — сделайте все то, что откладывали долгое время!

Ранее Пятый канал публиковал астрологический прогноз на 2019 год по Восточному календарю.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:14
Автомобиль с гражданским населением подорвался в Донбассе
15:14
Анимационный мультфильм про блокаду Ленинграда презентовали в Петербурге
15:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю
14:46
Найденного в столичном парке «Лосиный остров» мальчика передадут под опеку
14:38
Военный самолет США совершит наблюдательный полет над Россией
14:25
Двадцать человек погибли в аварии на севере Китая
14:13
Зачем тебе такое, Илон Маск? : Основатель Tesla и Space X взял ипотеку
13:55
«Мы общались»: жена Стаса Михайлова рассказала, как начинались их отношения
13:39
Росстат посчитал соотношение мужчин и женщин в России в 2018 году
13:28
Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Вьетнам на встречу с Трампом
13:12
«Оживились мальчики»: МВД Бурятии проводит проверку после «стриптиз-подарка» для полицейских
13:05
Видео: Бузова устроила сюрприз «Авангарду», а «Авангард» — Бузовой
12:37
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
12:27
«Хорошая упряжка»: Седокова поздравила мужчин с 23 февраля «горячим» фото
12:15
Венесуэла временно закрыла три моста на границе с Колумбией
12:01
Эксклюзивные кадры из консерватории в Москве, где произошел пожар
11:54
Глава Петербурга почтил память героических защитников Ленинграда
11:48
«Талант не имеет границ»: Милонов поддержал высказавшихся о Крыме украинских певиц
11:34
Пожар на строящемся атомном ледоколе «Урал» произошел в Петербурге
11:24
«Плакса!» Жалующийся на Путина Порошенко рассмешил пользователей сети

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

10 февраля

«Всем хорошей недели!»: Семен Слепаков составил свой астрологический прогноз

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама