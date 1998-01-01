Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю

Астролог Лилия Любимова составила подробный прогноз для всех знаков зодиака на наступающую неделю специально для Пятого канала. Она отметила, что последние зимние и первые весенние дни лучше всего провести в работе и учебе — уже с 6 марта Меркурий перейдет в ретроградное движение, а это, предупреждают астрологи, знаменует непростой период для подобных занятий.

Сконцентрироваться на своих рабочих задачах стоит Овнам. Звезды подчеркивают — именно на своих. Не берите на себя ничего сверх порученного лично вам — позвольте коллегам выполнять их работу самостоятельно. И, что особенно важно — воздержитесь от раздачи советов.

Тельцы на грядущей неделе ощутят невероятный прилив сил. Если вы планировали провести реорганизацию в какой-либо из сфер своей жизни — самое время заняться этим.

Особенно важно провести неделю максимально насыщенно в рабочем плане Близнецам. Астролог отмечает, что период с 25 февраля по 3 марта — то самое время, когда излишнее усердие в труде пойдет вам только на пользу. Звезды рекомендуют буквально не щадить собственных сил — задержавшись в офисе на грядущей неделе, вы создадите хороший задел на будущее.

Ракам неделя сулит успех в рабочих и учебных вопросах. Если вы давно планировали выучить иностранный язык или попробовать себя в рукоделии — беритесь за это смело.

Для Львов звезды оставили предупреждение: следите за здоровьем спины. Представителям знака не стоит забывать в трудовом пылу о том, что сидение за компьютером продолжительное время негативно сказывается на спинных мышцах и позвоночнике. Лучше всего постараться включить в ежедневные планы и сеанс массажа.

Неукоснительно следовать общей тенденции недели важно Девам — проведите время в труде и обучении. Вашим оружием на этой неделе станет деликатность — осторожный, ненавязчивый подход к коллегам и членам семьи позволит вам без труда получить желаемое.

Весам звезды советуют не бросать то, что было начато на прошлой неделе. Если вы взялись за реализацию какого-то проекта — продолжайте заниматься им и сейчас, несмотря ни на что. Согласно астрологическому прогнозу, период с 25 февраля по 3 марта идеально подойдет для обновления весеннего гардероба.

Скорпионы на следующей неделе сконцентрируют свое внимание на личной жизни. Звезды этому благоволят — никаких серьезных задач в профессиональной сфере не предвидится. Уделите время своей второй половине, а если ее нет — неделя прекрасно подходит для поиска Того Самого Человека.

Затянуть пояса придется Стрельцам. Как бы ни любили представители этого знака жить на широкую ногу, в ближайшее время лучше избегать ненужных трат — импульсивные вложения с высокой вероятностью могут оказаться бессмысленными и бесполезными. Также Стрельцам стоит быть внимательными при подписании официальных документов.

Козероги могут посвятить время долгосрочному планированию — например, подумать об отпуске. Если на этой неделе приглянется какой-то конкретный рейс или отель — можете со спокойной душой оплачивать бронь.

Водолеям на этой неделе стоит привести в порядок финансы. Оплатите скопившиеся квитанции, погасите задолженности. Для успеха в денежных делах астролог рекомендует приобрести новый кошелек.

Рыбам лучше сосредоточиться на мелких рутинных делах. Дайте бой прокрастинации — сделайте все то, что откладывали долгое время!

Ранее Пятый канал публиковал астрологический прогноз на 2019 год по Восточному календарю.