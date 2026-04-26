Бледанс призвала приучать детей к порядку с помощью школьных субботников

Актриса Эвелина Бледанс призвала родителей и учителей не давать детям поблажек и приучать их к порядку через обязательный физический труд. Об этом артистка заявила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Ждун-2».

Звезда с ностальгией вспоминает свое детство, когда в школах активно проводили субботники, и считает, что общее дело объединяет одноклассников.

«Мы всегда это делали с легкой ленью, но все равно в итоге было радостно, потому что мы делали вместе одно хорошее, полезное дело», — отмечает артистка.

По мнению Бледанс, никакие медицинские справки или банальная лень не должны освобождать учеников от работы на благо школы.

«Я за, физический труд облагораживает, и тут никакие справочки не пойдут! Надо всем убирать школьную площадку, значит, убираем», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс подает пример трудолюбия в собственной семье. Ее 14-летний сын Семен уже активно работает. Мальчик снимается в телепроектах и часто гастролирует вместе со звездной мамой.

