«Актерская сущность»: Дюжев о высказывании Серебрякова про «псевдопатриотизм»

, 20:04 Эксклюзивное интервью 1 165

Дмитрий Дюжев убежден, что воспринимать всерьез политические речи человека, который не является политиком, не стоит.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Российский актер Дмитрий Дюжев дал комментарий Пятому каналу касательно заявлений своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова. По мнению Дмитрия, изначально неверно было воспринимать слова артиста как политическое заявление, поскольку эти вопросы находятся вне его компетенции.

— Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли — и будет все уравновешено в этой жизни. Когда вам говорят о политике — слушайте политиков, зачем же такое разночтение? — сказал Дюжев.

Дюжев назвал «актерскую сущность» своего коллеги, причиной его переменчивого характера.

— Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом. Нет-нет, об этом должны говорить профессионалы, политики. Мы из другого цеха люди и можем только вселять надежду на то, что Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самые любимые, самые родные, — заявил актер.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Алексей Серебряков снова выступил с неоднозначным высказыванием. Во время лекции в Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается «переписыванием истории», россияне вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм».

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