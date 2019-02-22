В США найден мертвым внук знаменитого актера Кларка Гейбла

Внук знаменитого голливудской звезды Кларка Гейбла — Кларк Гейбл III — был обнаружен мертвым 22 февраля в Далласе. Как сообщает таблоид TMZ в Техас он приехал по работе. Смерть зафиксировали медики Пресвитерианской больницы штата.
Неожиданный уход из жизни молодой телезвезды — ему было 30 лет — стала шоком для его близких и родных, которые утверждают, что Кларк был полностью здоров.
Мать Кларка Гейбла III опубликовала на своей странице в Instagram пост с сообщением о смерти сына.
— С тяжелым сердцем мы прощаемся с моим прекрасным сыном Кларком. Он умер сегодня утром. Я всегда буду рядом с тобой, мой прекрасный сын. Мама, — указано в публикации.
Ранее Пятый канал сообщал, что в США на 49 году жизни скончался стендап-комик и актер Броди Стивенс.