В США найден мертвым внук знаменитого актера Кларка Гейбла

Внук знаменитого голливудской звезды Кларка Гейбла — Кларк Гейбл III — был обнаружен мертвым 22 февраля в Далласе. Как сообщает таблоид TMZ в Техас он приехал по работе. Смерть зафиксировали медики Пресвитерианской больницы штата.

Неожиданный уход из жизни молодой телезвезды — ему было 30 лет — стала шоком для его близких и родных, которые утверждают, что Кларк был полностью здоров.

Мать Кларка Гейбла III опубликовала на своей странице в Instagram пост с сообщением о смерти сына.

— С тяжелым сердцем мы прощаемся с моим прекрасным сыном Кларком. Он умер сегодня утром. Я всегда буду рядом с тобой, мой прекрасный сын. Мама, — указано в публикации.

Instsgram @tracy_yarro_scheff

По словам сестры актера, Кларк скончался во сне. Причина смерти не известна. Похоронят телеведущего в Лос-Анджелесе.

Кларк Гейбл III — американский актер, модель и телеведущий. Известность пришла к нему во время съемок в реалити-шоу «Мошенники», в котором разоблачали неверных супругов. Гейбл — внук легендарного американского актера Кларка Гейбла, который прославился ролью Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром». Его не стало в 1960 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США на 49 году жизни скончался стендап-комик и актер Броди Стивенс.