Стендап-комик Броди Стивенс умер в США

Стендап-комик и актер Броди Стивенс скончался в США на 49 году жизни. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, тело Стивенса было обнаружено в его доме в Лос-Анджелесе. Обстоятельства смерти пока неизвестны. По словам представителя актера, «такого поворота никто не ожидал».

Большинству зрителей Броди Стивенс запомнился по ролям в фильмах «Мальчишник в Вегасе», «Впритык» и сериалах «Американский папаша», «Встречайте, Броди Стивенс!». Также он вел юмористические передачи и выступал с собственными стендапами.

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