Нигерийская актриса Нимми Феррари умерла в возрасте 26 лет

Нолливудская актриса Адесанья Нимота Омотолани, известная зрителям под именем Нимми Феррари, скончалась в возрасте 26 лет. Информацию о смерти артистки подтвердили ее родственники британскому порталу Need To Know.

По данным издания, актриса ушла из жизни 6 сентября. Сестра Омотолани рассказала, что незадолго до смерти Феррари почувствовала себя плохо, однако медикам не удалось ее спасти. Причина смерти не уточняется.

Также появились сообщения о возможном хирургическом вмешательстве, которое актриса могла перенести перед смертью. При этом эта информация официально не подтверждена.

Нимми Феррари была известна благодаря участию в нигерийских фильмах на языке йоруба. Помимо актерской карьеры, она занималась продюсированием и основала собственную компанию. Артистка также развивала блог, где брала интервью у представителей киноиндустрии.

Омотолани также пользовалась популярностью и в социальных сетях. На ее страницу в TikTok были подписаны более 310 тысяч пользователей.

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