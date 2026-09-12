Нигерийская актриса Нимми Феррари умерла в возрасте 26 лет

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Помимо актерской карьеры, она занималась продюсированием и основала собственную компанию.

Умерла нигерийская актриса Нимми Феррари

Фото: X/nimmyferrari_empire

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Нолливудская актриса Адесанья Нимота Омотолани, известная зрителям под именем Нимми Феррари, скончалась в возрасте 26 лет. Информацию о смерти артистки подтвердили ее родственники британскому порталу Need To Know.

По данным издания, актриса ушла из жизни 6 сентября. Сестра Омотолани рассказала, что незадолго до смерти Феррари почувствовала себя плохо, однако медикам не удалось ее спасти. Причина смерти не уточняется.

Также появились сообщения о возможном хирургическом вмешательстве, которое актриса могла перенести перед смертью. При этом эта информация официально не подтверждена.

Нимми Феррари была известна благодаря участию в нигерийских фильмах на языке йоруба. Помимо актерской карьеры, она занималась продюсированием и основала собственную компанию. Артистка также развивала блог, где брала интервью у представителей киноиндустрии.

Омотолани также пользовалась популярностью и в социальных сетях. На ее страницу в TikTok были подписаны более 310 тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победительница конкурса «Мисс Австрия» Лючия Шишич умерла в возрасте 22 лет. Организаторы соревнования, а также близкие девушки подтвердили информацию о ее смерти и выразили соболезнования семье и друзьям. Шишич получила титул «Мисс Австрия» в 2024 году и оставалась действующей победительницей конкурса. Известно, что с рождения у нее был порок сердца, из-за которого она перенесла несколько операций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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