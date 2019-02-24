«Горячо»: Эмили Ратаковски выложила очередное «голое» фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски часто радует мужскую половину человечества откровенными снимками. Девушка не стесняется показывать фигуру во всей во всей красе. Тем более, что есть для кого стараться: «голые» фото модели набирают по миллиону лайков.
Ратаковски в очередной раз решила порадовать публику — и не прогадала. Модель опубликовала в Instagram фото оголенной груди, которую только слегка прикрыла руками. Фотография без подписи буквально «взорвала» интернет.
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Едва сдерживая эмоции, представители мужского пола осыпали звезду сотнями комплиментов.
— Развожусь!
— Вы великолепны!
— Горячо!
— Это лучшее, что я видел!
— Моя Королева, — писали пользователи.
Однако и девушки тоже нашли, что рассмотреть на новом снимке «интернет-шалуньи». Бурное впечатление на них произвели ожерелье и кольца Ратаковски, которые также попали в кадр. В комментариях модницы стали интересоваться, что это за украшения на груди у Эмили. Многие отметили, что у девушки безупречный маникюр.
— Красивое кольцо и ногти.
— Какое шикарное ожерелье!
— Я так хочу золотое ожерелье и кольцо! — делились подписчицы.
На этот раз американской модели удалось убить двух зайцев сразу: новый пост произвел фурор и у мужчин, и у женщин. Однако, что хотела сказать своей фотографией девушка, неизвестно. Может быть, снимок и правда был сделан во время очередной рекламной фотосессии украшений.
Ранее Пятый канал рассказал, что Эмили Ратаковски выложила топлесс-фото, на котором ее грудь прикрывает лишь фотошоп.