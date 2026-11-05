Более 700 человек потеряли деньги при заказе техники в «АйфонБерри»

Еще одна ловушка для тех, кто ищет технику подешевле. Сотни россиян потеряли деньги, покупая Iphone и MacBook и макбуки в интернет-магазине «АйфонБерри». Продавец обещал оригинальные гаджеты из-за границы со скидкой до 30%. А в итоге исчез вместе с десятками миллионов рублей. В рекламе участвовали известные шоумены.

Но кто стоял за всем этим? «Известия» провели собственное расследование. Его детали у корреспондента Алексея Целищева

«Меня обманули на 260 тысяч рублей, поверила «АйфонБерри», — сказала Ангелина Кабаргина.

«Совершил покупку на сайте „АйфонБерри“ на 116 тысяч. Из соцсетей узнал, что они мошенники», — сказал Рустам Генералов.

Звезды в рекламе нахваливали «АйфонБерри». Теперь оправдываются.

«Нас объегорили, облапошили, обдурили. Мне этот телефон в принципе не нужен. Жадность, как ворона на суку. Идиот», — сокрушался певец Прохор Шаляпин.

Оригинальную технику обещали доставлять из Дубая. Но вместо прямых зарубежных поставок товар перекупали со столичных рынков. Предлагали скидку в 30%.

«Получить тридцатипроцентную скидку на MacBook с ценником 300 тысяч рублей, конечно, это приятный бонус. И поэтому люди вовлекались, многие брали под это кредиты. Человек не просто теряет свои деньги, а оказывается без техники и с долгами», — сказал техноблогер Валентин Петухов.

Первые 300 клиентов получили технику: так создали образ надежной компании. Без оплаченных заказов, как удалось выяснить, остались больше 700 человек.

«Заказала Sony Playstation 5 в подарок на 49 380 рублей. 20 октября полностью перестали работать все ссылки. Я не могла позвонить никому, я писала, мне никто не отвечал», — сказала клиентка компании «АйфонБерри» Мария.

«У них в какой-то момент сайт перестал работать, просто на котором я оплату производил. Я решил снова написать, когда будет сайт доступен. Я вижу, что пользователь заблокирован», — сказал клиент компании «АйфонБерри» Антон Балабанов.

Компания была оформлена на индивидуального предпринимателя Дениса Лыкова. Журналисты разыскали его в Ленинградской области.

— Вы являетесь директором фирмы «АйфонБерри»?

— Нет, никакого отношения к этой фирме не имею. Я первый раз услышал об этой фирме от сотрудников полиции, которые вызвали меня на допрос в связи с делом о мошенничестве. Мои данные были использованы мошенниками, — сказал бизнесмен Денис Лыков.

Кто фактически руководил фирмой — неизвестно. Бывшая сотрудница офиса «АйфонБерри» Ксения Андреева никогда не видела топ-менеджеров вживую. Все общение проходило онлайн.

«Было объявление о поиске руководителя отдела продаж. Я откликнулась. Это было, насколько я помню, в середине июля. Далее со мной в Telegram связался Евгений Протов и Максим Шереметьев», — сказала бывшая сотрудница компании «АйфонБерри» Ксения Андреева.

По фотографии нашли того самого Евгения Протова. В жизни — Дмитрий Перов, рабочий из Свердловской области. Заявил нам: он создал фейковый аккаунт. А потом данные украли.

— Я лет десять назад поменял, ну, взял этот псевдоним. У меня эта страница очень давно. Как шутка. Я хотел узнать, сколько друзей из тех, которые у меня там в списке, будут называть меня в итоге Евгением. И поздравлять с несуществующим днем рождения. Работаю я на заводах и на стройках. Вот, с телефонами вообще ни разу не связывался. Я с ними общаться даже не умею.

— А вы вообще слышали, там, может быть, раньше о такой фирме?

— Нет. Я не знаю этого, не знаю никакого Шереметьева, — сказал Дмитрий Перов.

Максим Шереметьев скрывался в соцсетях под этой фотографией. Говорил сотрудникам, что больше десяти лет живет в США. Журналисты нашли дом его семьи в штате Нью-Йорк. Охранник это подтвердил.

— Это ведь Шереметьев?

— Да, да, это он. Но машины их сейчас нет.

Выяснилось, что Максим Шереметьев перебрался в США с территории Украины. Но мошенник он или его данные тоже украли — пока неизвестно. Молодой человек не стал общаться со съемочной группой. В России по факту обмана компании «АйфонБерри» возбуждено девять уголовных дел. И это только начало.

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