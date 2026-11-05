Мелания Трамп назвала профессиональной работу РФ и Украины по Алешкам

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 36 0

Она отметила, что принимала участие во всех этапах планирования операции.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrea Hanks/White House; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что операция в Алешках послужит шагом к более масштабному миру. Об этом она сказала 5 ноября на встрече в Белом доме с представителями России и Украины.

«Надеюсь, что Алешки станут примером для установления более прочного мира», — приводит ее слова материал.

По словам первой леди, Москва и Киев профессионально взаимодействовали при подготовке гуманитарной операции в Алешках. Она также отметила, что принимала участие во всех этапах ее планирования.

Первая леди обратила внимание на гуманитарный кризис в Алешках и поручила своему представителю Марку Бэкману связаться с Россией и Украиной для достижения прекращения огня. Она утверждает, что стороны согласились сотрудничать с ней как с единственным посредником.

Читайте также

Сотни спасенных жизней: итоги гуманитарной миссии в Алешках

Мелания Трамп также рассказала, что участвовала в проверке планов, изучении аэрофотоснимков, оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспорта и медицинских ресурсов. Взаимодействие с представителями России и Украины, по ее словам, было подробным и конструктивным.

Ранее 2 ноября в городе Алешки Херсонской области закончилось, начавшееся 27 ноября гуманитарное перемирие для эвакуации мирных жителей и доставки продовольствия и медикаментов.  Договоренность была достигнута при посредничестве Мелании Трамп. Гуманитарную ситуацию в городе президент России Владимир Путин ранее обсуждал с Папой Римским Львом XIV и американским лидером Дональдом Трампом.

Жители Алешек Херсонской области, пожелавшие покинуть город, начали размещались в автобусах для эвакуации. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, возможность выехать предоставили как людям, направляющимся на территорию России, так и тем, кто хотел отправиться на Украину. Сама омбудсмен находилась в Алешках вместе с иностранными журналистами в рамках гуманитарной миссии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.79
0.12 92.16
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Прием, прием: «Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
19:43
Жена Стаса Михайлова похудела на 10 килограммов после слухов о разводе
19:36
Африканский сом обрусел: ученые вывели более живучий гибрид экзотической рыбы
19:27
Гонорар Кадышевой пошел вниз: продюсер объяснил спад интереса к певице
19:25
Мелания Трамп назвала профессиональной работу РФ и Украины по Алешкам
19:16
Более 700 человек потеряли деньги при заказе техники в «АйфонБерри»

Сейчас читают

В Эстонии из-за разрыва отношений с Россией цены на электроэнергию выросли в пять раз
Китайские авто рискуют превратиться в «кирпичи» на колесах
«Подал на развод через Госуслуги, пока я спасала его от паралича»: Белоголовцева раскрыла правду о муже
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео