Мелания Трамп назвала профессиональной работу РФ и Украины по Алешкам

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что операция в Алешках послужит шагом к более масштабному миру. Об этом она сказала 5 ноября на встрече в Белом доме с представителями России и Украины.

«Надеюсь, что Алешки станут примером для установления более прочного мира», — приводит ее слова материал.

По словам первой леди, Москва и Киев профессионально взаимодействовали при подготовке гуманитарной операции в Алешках. Она также отметила, что принимала участие во всех этапах ее планирования.

Первая леди обратила внимание на гуманитарный кризис в Алешках и поручила своему представителю Марку Бэкману связаться с Россией и Украиной для достижения прекращения огня. Она утверждает, что стороны согласились сотрудничать с ней как с единственным посредником.

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Мелания Трамп также рассказала, что участвовала в проверке планов, изучении аэрофотоснимков, оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспорта и медицинских ресурсов. Взаимодействие с представителями России и Украины, по ее словам, было подробным и конструктивным.

Ранее 2 ноября в городе Алешки Херсонской области закончилось, начавшееся 27 ноября гуманитарное перемирие для эвакуации мирных жителей и доставки продовольствия и медикаментов. Договоренность была достигнута при посредничестве Мелании Трамп. Гуманитарную ситуацию в городе президент России Владимир Путин ранее обсуждал с Папой Римским Львом XIV и американским лидером Дональдом Трампом.

Жители Алешек Херсонской области, пожелавшие покинуть город, начали размещались в автобусах для эвакуации. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, возможность выехать предоставили как людям, направляющимся на территорию России, так и тем, кто хотел отправиться на Украину. Сама омбудсмен находилась в Алешках вместе с иностранными журналистами в рамках гуманитарной миссии.

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