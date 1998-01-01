Снова вместе: Рианна вышла в свет со своим бойфрендом-миллиардером

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Пара пришла на баскетбол, чтобы поболеть за команду «Los Angeles Lakers».

Фото: Instagram @badgalriri

Известная американская певица Рианна приятно удивила поклонников. Вместе с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем она вновь появилась на публике. Пару заметили на баскетбольном матче в «Stapels Centre» в Лос-Анджелесе.

Звезда пришла туда со своим бойфрендом, чтобы поболеть за команду «Los Angeles Lakers». Наблюдательные фанаты не сводили глаз с влюбленных «голубков», которые в перерывах успевали обниматься и мило флиртовать друг с другом.

Совместное появление Рианны с Джамилем опровергло сплетни о том, что они якобы больше не вместе. Слухи о проблемах в отношениях звездной пары распространились еще в июне 2018 года, а в июле публичная ссора влюбленных дала поклонникам повод думать, что они расстались.

Оказалось, в личной жизни у певицы все в порядке. Она по-прежнему проводит время со своим избранником, в компании которого буквально светится от счастья.

Ранее Пятый канал сообщал, что Рианна подала в суд на собственного отца.

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