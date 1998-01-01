Русский экзархат в Западной Европе вновь отклонил притязания Константинополя

Представители русского экзархата в западноевропейских странах подавляющим большинством выступили против «притязаний Константинополя», пишет «ПолитЭксперт».

После решения Вселенского патриархата об упразднении архиепископии русских православных приходов в Западной Европе, ее представители провели в Париже епархиальное собрание. Свое несогласие с Константинополем выразил 191 присутствующий, а 15 выступили «за».

Вопрос о возможной смене юрисдикции будет решаться в июне текущего года.

В настоящее время на территории Италии, Дании, Швеции, Норвегии, Франции и Великобритании находится 125 приходов под управлением архиепископии.

Священный синод Вселенского патриархата в ноябре прошлого года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе.

Как рассказывал Пятый канал, русское православное духовенство в Европе уже не впервые отказывается подчиниться указу Константинополя о роспуске и переходу в подчинение его местным представителям.