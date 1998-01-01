«Он кричал, что идет мстить»: Очевидец о перестрелке в Астраханской области

Пятому каналу стали известны подробности инцидента, произошедшего в воскресенье, 24 февраля, в астраханском селе Бахтемир, где неизвестный открыл стрельбу из ружья по полицейским. По утверждению одного из местных жителей, целью вооруженного мужчины была месть.
— До этого, года четыре назад, здесь убили пацана. Убил пацан, это его старший брат. Он перепил, наверное, шел мстить. Отпилил ружье, сделал обрез. Он года три говорил — я эту компашку завалю. Он пил, курил, клин поймал и пошел. Сюда ко мне шел, — рассказывает местный житель.
Местные жители увидели неадекватного человека с оружием и позвонили в полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили «мстителя», после чего завязалась перестрелка, в ходе которой вооруженный мужчина был ликвидирован.
— И там перестрелка, он молодому оперу ... ранил серьезно, а его потом они застрелили, — делится подробностями произошедшего житель села.
По его словам, раненого сотрудника полиции увезли в реанимацию. Мужчина утверждает, что «мститель» шел к нему в магазин, чтобы убить.
— Он ко мне шел, сюда. Знал, что я в магазине буду работать с обеда. Почему он нам собрался мстить?! Мы только потом узнали. Он шел, кричал: Салют, Бахтемир, я иду мстить! — говорит местный житель.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Ранее Пятый канал сообщал, что мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области.