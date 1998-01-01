«Он кричал, что идет мстить»: Очевидец о перестрелке в Астраханской области

Пятому каналу стали известны подробности инцидента, произошедшего в воскресенье, 24 февраля, в астраханском селе Бахтемир, где неизвестный открыл стрельбу из ружья по полицейским. По утверждению одного из местных жителей, целью вооруженного мужчины была месть.

— До этого, года четыре назад, здесь убили пацана. Убил пацан, это его старший брат. Он перепил, наверное, шел мстить. Отпилил ружье, сделал обрез. Он года три говорил — я эту компашку завалю. Он пил, курил, клин поймал и пошел. Сюда ко мне шел, — рассказывает местный житель.

Местные жители увидели неадекватного человека с оружием и позвонили в полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили «мстителя», после чего завязалась перестрелка, в ходе которой вооруженный мужчина был ликвидирован.

— И там перестрелка, он молодому оперу ... ранил серьезно, а его потом они застрелили, — делится подробностями произошедшего житель села.

По его словам, раненого сотрудника полиции увезли в реанимацию. Мужчина утверждает, что «мститель» шел к нему в магазин, чтобы убить.

— Он ко мне шел, сюда. Знал, что я в магазине буду работать с обеда. Почему он нам собрался мстить?! Мы только потом узнали. Он шел, кричал: Салют, Бахтемир, я иду мстить! — говорит местный житель.

Пятый канал

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области.