«Он кричал, что идет мстить»: Очевидец о перестрелке в Астраханской области

, 22:27 Эксклюзивное интервью 65

Неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским в селе Бахтемир и тяжело ранил одного из стражей порядка.

Фото, видео: Пятый канал

Пятому каналу стали известны подробности инцидента, произошедшего в воскресенье, 24 февраля, в астраханском селе Бахтемир, где неизвестный открыл стрельбу из ружья по полицейским. По утверждению одного из местных жителей, целью вооруженного мужчины была месть.

— До этого, года четыре назад, здесь убили пацана. Убил пацан, это его старший брат. Он перепил, наверное, шел мстить. Отпилил ружье, сделал обрез. Он года три говорил — я эту компашку завалю. Он пил, курил, клин поймал и пошел. Сюда ко мне шел, — рассказывает местный житель.

Местные жители увидели неадекватного человека с оружием и позвонили в полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили «мстителя», после чего завязалась перестрелка, в ходе которой вооруженный мужчина был ликвидирован.

— И там перестрелка, он молодому оперу ... ранил серьезно, а его потом они застрелили, — делится подробностями произошедшего житель села.

По его словам, раненого сотрудника полиции увезли в реанимацию. Мужчина утверждает, что «мститель» шел к нему в магазин, чтобы убить.

— Он ко мне шел, сюда. Знал, что я в магазине буду работать с обеда. Почему он нам собрался мстить?! Мы только потом узнали. Он шел, кричал: Салют, Бахтемир, я иду мстить! — говорит местный житель.

Пятый канал

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

23:29
«Если он виновен, пусть накажут»: Родственники виновника смертельного ДТП на Невском
23:27
Украина «сбила» российский МиГ в рекламном ролике
23:04
Представительница Украины на «Евровидении» умолчала о российских правах на песню
22:54
«Врачи оставили его дома»: В театре Вахтангова рассказали о состоянии Василия Ланового
22:27
«Он кричал, что идет мстить»: Очевидец о перестрелке в Астраханской области
22:13
Театр имени Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Василия Ланового
22:01
Убийц было пятеро: Житель Урала рассказал, кто мог расправиться с группой Дятлова
21:49
Конькобежец Кулижников: Первый в истории РФ трехкратный чемпион мира в спринте
21:38
«Вел себя как рыцарь»: Бармен рассказал о погибшем в ДТП на Невском американце
21:27
Фото: Huawei представила складной смартфон за 2600 долларов
21:15
Репортаж: Какие новые социальные гарантии улучшат жизнь российских семей
20:53
«Что имеем, не храним»: Петербуржец забыл жену в маршрутке и объявил ее в розыск
20:42
«Тренер от бога»: Александр Емельяненко дал «леща» партнеру по мастер-классу
20:27
«Они идиоты»: Пригожин предложил отправить от России на «Евровидение» Maruv
20:17
Почему солистка группы «Винтаж» отменяет концерты
20:06
Посетителей эвакуировали из Пушкинского музея в Москве
19:43
Жгучая брюнетка: Такой Валерию еще никто не видел — фото
19:31
Послание президента: Какие задачи поставил Путин перед Федеральным собранием
19:16
Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы
19:06
Мир накроет тьма и человечество исчезнет: Провидец назвал новую дату Конца света

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама