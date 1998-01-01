Видео: ГИБДД разрабатывает систему контроля за водителями такси

Контролировать российских водителей такси теперь будут по новой системе. Об усовершенствованной программе рассказали в ГИБДД. По словам специалистов, новая система позволит за считанные минуты проверить данные водителя, узнать, не лишен ли он прав, а кроме того, выяснить, в каком состоянии находится его автомобиль, когда проходил техосмотр и так далее.

Тем, к кому у инспекторов появятся вопросы, будут приостанавливать лицензию на перевозки до устранения всех замечаний. Новую систему обещают запустить уже в этом году, доступ к ней будут иметь только сотрудники ГИБДД.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Минтранс готовит повышение сразу нескольких штрафов за нарушение ПДД.