Певицу Джамалу, которую называют «национальной гордостью» Украины, обвинили в непатриатизме. Исполнительница декламирует свои национальный взгляды и часто осуждает коллег за выступление на территории РФ, которую на Украине называют «агрессором» и «оккупантом». Но вчера, 24 февраля, Джамале вменили в вину участие в 13-м Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», проходившем в латвийской Юрмале в 2014 году, назвав его «российским», а также в корпоративных выступлениях в РФ годом позже.

С подобной информацией выступил телеведущий украинского канала NEWSONE TV Макс Назаров.

В своей публикации он обвинил и Джамалу, и ее родителей в том, что они «патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта».

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который не приняли жители некоторых украинских территорий. в том числе и Республики Крым. Крымчане на референдуме проголосовали за отделение от Украины и присоединение к РФ. В Незалежной волеизъявление жителей Крыма не признали, а полуостров назвали «аннексированным».

Ранее Пятый канал рассказывал, что представительница Украины на Евровидении Maruv умолчала том, что права на ее песню принадлежат России.