В Республике Дагестан провели соревнования, от которых кровь стынет в жилах. Условие для спортсменов одно — не упасть с ледяного водопада и остаться в живых. Участники соревнований на скорость карабкаются вверх по замерзшему Хунхазскому водопаду высотой 15 метров.

На состязание прибыли сотни крепких молодых людей, среди которых не только те, кто имеет профессиональный опыт в преодолении ледяных препятствий, но и просто амбициозные ребята, которые захотели себя испытать. Подробнее о развлечении для настоящих джигитов в материале корреспондента Мурада Магомедова.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Дагестане экстремалы бросаются в стометровую пропасть.