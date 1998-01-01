Актриса Любовь Толкалина начала встречаться с телеведущим НТВ Джоном Уорреном. Об этом сообщает StarНit.

По информации издания, в канун Дня всех влюбленных Толкалина и Уоррен устроили себе романтический отдых в поселке Эстосадок под Сочи. Они катались на лыжах и просто хорошо проводили время.

— Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… — цитирует издание телеведущего.

Сама же 41-летняя Любовь Толкалина старается не посвящать общественность в свою личную жизнь. Всем было известно только о ее браке с Егором Кончаловским, от которого актриса воспитывает 17-летнюю дочь Марию. 50-летний Джон Уоррен, в свою очередь, занимается воспитанием 19-летнего сына Алекса. Сейчас юноша учится в Англии.

Ранее Пятый канал сообщал, как Толкалина пошутила над поклонниками по поводу своей беременности.