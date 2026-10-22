Лишний вес отнимает до десяти лет жизни: как избыток жира подрывает здоровье

Нутрициолог Чаевская: лишний вес может сократить жизнь на срок до десяти лет

Лишний вес может сократить жизнь человека на срок до десяти лет. Об этом 5-tv.ru рассказала нутрициолог, фельдшер-акушер Наталья Чаевская.

Не только внешность, но и здоровье

«Лишний вес часто воспринимают исключительно как проблему внешности. Однако он может влиять не только на фигуру, но и на здоровье. Особенно если речь идет об ожирении, которое повышает риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила эксперт.

В тяжелых случаях ожирения человек может терять десять и более лет жизни. Жировая ткань — это не просто «запас». Она вырабатывает гормоны и другие элементы, которые влияют на аппетит, восприимчивость клеток и воспалительные процессы. При чрезмерном количестве жира, особенно в области живота, у человека может понижаться чувствительность клеток к инсулину — в результате растет риск развития сахарного диабета второго типа.

Кроме того, ожирение повышает артериальное давление, из-за чего портится жировой обмен, а также растет риск инфаркта и инсульта. Помимо этого, страдают и другие части тела — суставы изнывают от избыточного веса, печень не справляется с жиром. Пациент хуже спит, испытывает трудности с дыханием.

Само собой, лишний вес подрывает и моральное состояние. Из-за мыслей о собственной непривлекательности падает самооценка, растет тревожность. Еще тяжелее, когда родные и близкие не поддерживают, а корят за лишний вес и дают бессмысленные советы о том, что можно «просто меньше есть».

Безуспешные компульсивные попытки сбросить вес делают лишь хуже. Человек ставит себе строгие ограничения, срывается, винит себя. Это — замкнутый круг, в котором стресс и эмоциональные переживания приводят к еще большему перееданию.

Килограммы вернутся: почему строгие диеты не помогают

На первый взгляд кажется, что для похудения нужно действительно просто меньше есть. В самом деле, на строгой диете вес сначала уходит, но задача — не просто сбросить килограммы, но и удержать результат. При строгих ограничениях усиливается голод, организм постепенно начинает тратить меньше энергии — в конечном счете человек набирает вес обратно.

Вместо того, чтобы сидеть на «чудодейственных» диетах, следует постепенно менять привычки. Сбалансированное питание, регулярная физическая активность, полноценный сон и умеренный дефицит калорий помогают снижать вес без экстремальных мер и вреда для здоровья. Даже небольшое снижение веса уже поможет наладить уровень глюкозы и артериального давления.

Если же у пациента выраженное ожирение, следует обязательно обратиться к врачу. Зачастую просто изменить образ жизни мало — может потребоваться дополнительное лечение.

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