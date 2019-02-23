Обратно в мальчики? Кончита Вурст побрилась налысо

, 12:45 Фото 392

Победитель «Евровидения-2014» решил кардинально изменить имидж.

Фото: Instagram @viva_ukraine_magazine

Известный австрийский исполнитель Том Нойвирт, ставший знаменитым благодаря образу «бородатой певицы» Кончиты Вурст, отважился на перемены в собственном имидже. Неожиданно для поклонников австриец побрился налысо, о чем сообщил в своем Instagram.

— Наконец вернулся, — подписал публикацию исполнитель.

Судя по всему, эпатажный певец устал от своего альтер-эго и решил вернуться к привычному образу. В одном из интервью он заявил, что Кончите придется уйти, как только она завершит выделенную миссию. Возможно, этот момент наконец-то настал.

Впрочем, судя по снимкам, окончательно вернуться в «мужское тело» у Нойвирта смелости не хватило. Он продолжает появляться на публике в роскошных женских платьях и на каблуках. Фанаты уверены: новая стрижка — только первый шаг на пути отделения от придуманного сценического образа.

 
 
 
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Finally back at @grazertuntenball ❤️ #scandal 🖤 dress @thomaskirchgrabner

Публикация от conchita (@conchitawurst)

Перемены во внешности австрийской звезды порадовали многих поклонников.

— Это шикарно!

— Так гораздо лучше!

— Как Вы прекрасны!

Другие, в свою очередь, расстроились, что Кончита рассталась со своими локонами.

— Волосы! Только не волосы! Ты убила их!

— Зачем?! — писали пользователи.

Однако это не первая попытка Нойвирта вернуться в мужской образ, ранее Пятый канал сообщал, что победитель «Евровидения-2014» захотел выглядеть более мужественно и сменил стрижку.

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