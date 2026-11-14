«Я всегда собираю»: Седокова ответила на слухи о гонорарах

Седокова ответила на слухи о гонорарах за новогодние концерты

Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова 14 ноября ответила в личном блоге на публикации о повышении гонорара за новогодние выступления. Ранее в СМИ появилась информация, что артистка подняла цену на 200 тысяч рублей — до 1,7 миллиона, хотя, по данным журналистов, не всегда собирает полный зал.

Певица заявила, что с публикой у нее проблем нет, а стоимость выступлений определяет не она.

«Я никогда ни у кого ничего не прошу. Мне предлагают — я соглашаюсь или нет. Не получится посмотреть и подсчитать мои концерты, потому что я часто выступаю там, где нельзя снимать. Я уважаю приватность и никогда не буду постить свои концерты, чтобы вы посчитали. И я всегда собираю», — написала Седокова.

Она добавила, что периодически сталкивается с недобросовестными организаторами.

«Это жизнь», — отметила певица.

Магия и личная жизнь

Седокова не раз оказывалась в центре обсуждений. Осенью экстрасенс Влад Череватый, победитель 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», признался, что во время съемок реалити «Мастер игры» воздействовал на певицу магически, чтобы вызвать симпатию.

«До сих пор под приворотом», — заявил он.

Седокова отреагировала эмоционально: «Мы с Владом были в одном порыве в „Мастере игры“, мы так подружились сильно. Я верила, что он светлый. Как он меня обманул!» При этом в магическое влияние она не верит: «Какая-то ерунда. Я влюблена в каждого нового каждый вторник».

Ранее певица рассказывала и о личном. В шоу «Ой, мамочки» она призналась, что впервые вышла замуж из-за простого жеста будущего супруга Валентина Белькевича.

«Знаете, почему я в первый раз замуж вышла? Потому что я впервые встретила парня, который меня пригласил в боулинг: то есть я все время училась и работала — а тут он говорит: „В боулинг тебя отведу“. Мне много не надо, конечно», — посмеялась она.

В браке с Белькевичем родилась дочь Алина, которой сейчас 21 год. У артистки есть еще двое детей: дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова.

Судебные тяжбы

Отдельная тема — разбирательства вокруг имущества покойного баскетболиста Яниса Тиммы. Адвокат Седоковой Светлана Стукалова опровергла утверждения о покупке всех квартир певицы на средства бывшего мужа. Юрист отметила, что до брака у обоих супругов было собственное имущество, часть объектов впоследствии продавалась и переоформлялась, а вырученные деньги тратились на нужды семьи. Стукалова подчеркнула, что эти обстоятельства еще предстоит исследовать в суде, но даже при доказательстве иной версии срок исковой давности уже пропущен.

Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. После его смерти возник спор о разделе совместно нажитого имущества, окончательное решение пока не принято. Кроме того, семья спортсмена считает Седокову виновной в трагедии и требует наказания за доведение до самоубийства.

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