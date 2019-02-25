Владелец склада в Праге оценил ущерб после крупного пожара, произошедшего 25 февраля, в один миллион евро. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Главного пожарного управления чешской столицы Мартина Кафки, в одноэтажном здании склада находились различные товары и грузовые фургоны. Сотня пожарных не могла справиться с огнем более двух часов.

Отмечается, что это возгорание стало крупнейшим в Праге с начала года. На время его тушения было даже перекрыто движение транспорта по прилегающим к территории склада улицам.

Ранее Пятый канал сообщал о пожаре в Ленинградской области, уничтожившем ресторан.