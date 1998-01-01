Президент Казахстана назначил нового премьера после отставки правительства

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Пост займет Аскар Мамин.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Аскар Мамин стал полноправным министром республики. Указ о его назначении 25 февраля подписал глава государства Нурсултан Назарбаев.

— Глава государства подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром Казахстана, — говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева в Twitter.

Мамину 53 года. С сентября 2016 года он занимал должность первого заместителя премьер-министра, а несколько дней назад на него были временно возложены обязанности главы кабинета министров.

По информации РБК, отставкой правительства Нурсултан Назарбаев хочет снизить уровень общественного недовольства. В последние полгода жители Казахстана стали недовольны чиновниками. В частности, на это повлияли убийство фигуриста Дениса Тена и недавний пожар, в котором погибли пятеро детей.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Назарбаева с Днем Независимости страны.

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