Президент Казахстана назначил нового премьера после отставки правительства

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Аскар Мамин стал полноправным министром республики. Указ о его назначении 25 февраля подписал глава государства Нурсултан Назарбаев.
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Мамину 53 года. С сентября 2016 года он занимал должность первого заместителя премьер-министра, а несколько дней назад на него были временно возложены обязанности главы кабинета министров.
По информации РБК, отставкой правительства Нурсултан Назарбаев хочет снизить уровень общественного недовольства. В последние полгода жители Казахстана стали недовольны чиновниками. В частности, на это повлияли убийство фигуриста Дениса Тена и недавний пожар, в котором погибли пятеро детей.
Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Назарбаева с Днем Независимости страны.